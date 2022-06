Nicht mal drei Jahre alt ist der kleine Levin, aber schon sehr krank. Der junge Pirmasenser leidet unter Blutkrebs. Für den Jungen wird jetzt eine Blutspendeaktion organisiert.

Schrecksekunde kurz vor Mittag: Vom Parkplatz des Wasgaumarkts in der Arnulfstraße rollt ein Auto in die Sitzgruppe, drei Gäste werden verletzt.

Dass Bernd Hummel sein Neufferpark-Projekt aufgibt, löste bei den Pirmasenser Grünen Begeisterung aus.

Steffen Jost, Modeunternehmer aus Grünstadt, erläutert gegenüber der RHEINPFALZ, warum er eine Klage gegen das Fashion Outlet Zweibrücken angestrengt hat.

Im Vermittler-Streit um das Bauvorhaben auf dem ehemaligen Zweibrücker Parkbrauerei-Gelände melden sich nun die Anwohner zu Wort.

Besuch beim Roten Kreuz in der Canadasiedlung: So geht es derzeit den ukrainischen Kriegsflüchtlingen in Zweibrücken.

Auf der Sickinger Höhe gedeiht das Getreide derzeit ausgesprochen gut. Sorgen bereiten den Landwirten aber der Mais und die anderen Feldfrüchte: Diese bräuchten jetzt einen ergiebigen Regen.

Eine Frau aus dem Dahner Felsenland hat zwischen Kopfsalat und Tomaten Cannabispflanzen gezüchtet. Jetzt wurde sie verurteilt.

RHEINPFALZ-Redakteur Gerhard Müller vertritt in seiner Kolumne die Ansicht, dass die Zweibrücken auch ein ganz besonders geballtes Sportwochenende gewuppt bekommen.