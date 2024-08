An der Hochschule läuft alles wie geschmiert: Auf dem Pirmasenser Campus lernen die Studierenden, wie Warenströme funktionieren und wie sie sie steuern können. Dafür hat die Bildungseinrichtung ein Hightech-Labor aufgebaut.

Auf der superschnellen Datenautobahn gibt es einen Stau: Die Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH informierte jüngst ihre potenziellen Kunden in Pirmasens und den Ortsbezirken, dass der Ausbaubeginn ins nächste Jahr verschoben wird.

Wegen Einbruchsdiebstahls in zwei Fällen hat das Amtsgericht Pirmasens am Mittwoch einen 23-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten verurteilt. Er lieferte eine nicht alltägliche Begründung für seine Einbrüche.

Erleichterung auf dem Sommerwald: Der bereits abgesagte traditionelle Umzug der Siedler kann nun doch stattfinden.

Die unendliche Geschichte des dreistreifigen Ausbaus der B10 an der berüchtigten Felsnase scheint ein Ende zu finden. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) will im Herbst kommenden Jahres die Bauarbeiten starten. Die Baukosten haben sich inzwischen verdreifacht.

Über ein Jahrzehnt war die „Alte Scheune“ mitten in Oberauerbach nicht nur irgendein Gasthaus. Hier haben sich Auerbacher, Zweibrücker, Motorradfahrer, Menschen aus nah und fern getroffen. Seit Ende Juli ist das Lokal geschlossen. Für Betreiberin Maike Mayer keine einfache Entscheidung.

Während der Glasfaser-Ausbau in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land noch ganz am Anfang steht, liegt das Großprojekt in der Nachbar-VG Zweibrücken-Land allmählich in den letzten Zügen. Wie ist die Erschließung mit schnellem Internet dort gelaufen? Und was hält Bürgermeister Björn Bernhard von „Glasfaser-Kontrolleuren“?

Das neue Callcenter des Arbeitsamtes hat zur Jahresmitte seine Arbeit in der Kaiserstraße aufgenommen. Zum Jahreswechsel sollen weitere Arbeitsplätze entstehen.

Die Zweibrücker Naturfreunde haben eine neue Pächterin für ihr Harzbornhaus gefunden: Irene Becker übernimmt den Betrieb der Waldgaststätte, die ab Freitag, 9. August, wieder geöffnet ist.