Das Land will die Corona-Impfkampagne weiter voranbringen. Ab Montag können Impfwillige das Impfzentrum auf dem Messegelände auch ohne Termin aufsuchen. Außerdem machen Impfbusse in Stadt und Landkreis Station.

Voraussetzung für die Impfung im Impfzentrum ist ein Wohnsitz oder eine Arbeitsstätte in Rheinland-Pfalz. Jugendliche unter 18 Jahren können nicht im Impfzentrum geimpft werden. Ausnahme sind 16- bis 18-Jährige, die aufgrund ihres Berufs priorisiert sind. Um die Personaldaten erfassen zu können, sollten die Impfwilligen ihre Krankenversicherungskarte mitbringen.

Ab Montag sind zudem in Rheinland-Pfalz sechs Impfbusse unterwegs. Angekündigt wird ein „noch niedrigschwelligeres und flexibleres Impfangebot nach dem Motto: hingehen, Personalausweis zeigen, Schutz-Impfung erhalten“. Impfwillige können zwischen den Impfstoffen von Johnson & Johnson und Biontech wählen und müssen lediglich ihren Personalausweis mitbringen. An der Sonderimpfaktion beteiligen sich das Deutsche Rote Kreuz und verschiedene Supermarktketten im Land. Mehr als 200 Standorte in Rheinland-Pfalz werden angesteuert, darunter 40 in der Südwestpfalz.

Erste Stationen: Pirmasens und Waldfischbach

Am Dienstag, 3. August, steht von 8 bis 18 Uhr ein Impfbus am Wasgau-Markt in Waldfischbach, Hauptstraße 90, und am Freitag, 6. August, in Pirmasens am Wasgau-Markt in der Carl-Schurz-Straße 33 (8 bis 12 Uhr) sowie am Penny-Markt, Blocksbergstraße 52 (14 bis 18 Uhr). Weitere Standorte: www.pirmasens.de/impfbusse.

Auch andere Einrichtungen in Pirmasens kündigen Impftermine an: so die Pirmasenser Tafel am Dienstag, 3. , und Donnerstag 5. August, 14 bis 16 Uhr, Werner-Egk-Straße 3; das Zentrum „Mittendrin“ am Mittwoch 4. August, 14 bis 16 Uhr, beide mit Johnson & Johnson. Dasselbe Vakzin soll am Mittwoch, 11. August, von 13 bis 15 Uhr auf dem Gelände der Agentur für Arbeit verimpft werden.