Direkt aus dem Studium ins eigene Unternehmen gestartet ist der Pirmasenser Felix Semler, der nach acht Jahren in der Alleestraße räumlich kräftig expandiert und in der Hauptstraße seinen Dampf-Shop auf 600 Quadratmeter erweitert. Dazu kommen Filialen in Zweibrücken, Trier und Düsseldorf.

Von Klaus Kadel-Magin

Die Arbeiten in dem früheren Bastel-Supermarkt am Eingang der Fußgängerzone laufen schon seit Wochen. Im März will Semler nun eröffnen.