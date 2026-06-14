Ein Duell von Zwillingen gegen den Vater über fünf Kilometer und ein Duell „Jung“ gegen „Alt“ über zehn Kilometer – der „Hexepäädl-Laufes“ am Sonntag war facettenreich.

Unter den 187 Startern in den vier Wettbewerben gingen in Hinterweidenthal 89 beim mit 360 Höhenmetern gespickten 10,9-Kilometer-Hauptlauf bei der sechsten Auflage des „Hexepäädellaufes“ an den Start, davon 26 Frauen. Schon beim Warmlaufen zeichnete sich ab, dass es – wieder einmal – zu einem Duell um den Sieg zwischen Jens Becker, 45 Jahre alt, und seinem 29-jährigen Widersacher, Lars Holder, kommen würde.

Holder legte sich die Taktik zurecht, beim Bergablauf einen Vorsprung herauszulaufen; wissend, dass Becker das hohe Tempo bei Bergabpassagen verletzungsbedingt nicht mitgehen kann. Schon nach dem Start konnte der Gymnasiallehrer Holder vom TuS Schleiden einen komfortablen Vorsprung herauslaufen, den er bis ins Ziel rettete. In 48:01 Minuten lief er über die Ziellinie. Becker ( TV Lemberg) kam mit zwölf Sekunden Rückstand an.

Martin hofft wieder auf eine WM-Medaille im Juni

„Was habt ihr beide denn am letzten Berg vorgehabt?“, fragte Holder augenzwinkernd im Gespräch mit Becker und dem drittplatzierten Marko Martin, die beide einige Meter gutmachen konnten auf den Gewinner. Der amtierende Mannschafts-Vizeweltmeister im Berglauf der Senioren, Martin Marko aus Hauenstein, nutzte die Heimstrecke als Vorbereitung auf die bevorstehende Berglauf-WM Ende Juni in Tschechien. „Ich hoffe, dass ich mit einer Medaille heimfahren werde“, sagte der 51-Jährige.

Einen erwarteten Start-Ziel-Sieg fuhr die Wahl-Hauensteinerin Milena Vogel ein. Die 26-jährige Sportlehrerin an der IGS Contwig setzte sich schon früh vom Verfolgerfeld ab und hatte im Ziel knapp fünf Minuten Vorsprung vor der Zweitplatzierten, Sarah Schmitt (57:54). Die 38-Jährige aus Freimersheim im Dress des TV Maikammer bereitet sich, wie Martin, auf die Berglauf-WM der Senioren vor. „Ich hatte gut Zug drauf“, resümierte die Diplom-Pädagogin im Ziel. Mit Pia Winkelblech auf Platz drei joggte ein Wasgau-Cup-Urgestein vom TSV Kandel in 1:00:13 Stunden über die Ziellinie und hatte dabei sogar noch ein Lächeln im Gesicht. Mit einem alkoholfreien Hefeweißbier belohnte sich die Kandelerin im Ziel: „Ich liebe die Downhills“, schwärmte sie von der Topographie.

Geklappt: TVH-Team baut Zieleinlauf flott um

Derweil musste sich Peter Buchmann vom Veranstalter, dem TV Hinterweidenthal, mit Team sputen. Der Mitorganisator baute mal schnell den Start- und Zieldurchlauf um – vom Waldweg oberhalb des Turnplatzes auf den Turnplatz vor die Musikbühne. „Ist ja nicht so schwer, wird nur mit Luft gefüllt.“ Rechtzeitig vor den Gewinnern des Kurztrails stand der Zieldurchlauf.

Markus Ertel, der Professor für Steuerrecht aus Bad Bergzabern mit den schnellen Beinen, dominierte nach Erlenbach und Dahn auch in Hinterweidenthal den Fünf-Kilometer-Kurztrail. „Das ist mein Terrain, wenn’s steil hochgeht“, lautete sein Fazit. Er habe seinen ärgsten Kontrahenten, Raphael Brunner vom Pirmasenser Endurance Team, heute vermisst. Die Duelle seien immer reizvoll, attestierte er. Mit der Hauensteinerin Leonie Rödig gewann eine Lokalmatadorin die Frauenwertung (29:47). Die 21-jährige angehende Industriekauffrau freute sich: „Ich war noch nie auf dem Podium.“

Familienduell und Familienausflug

Das Familienduell der beiden Zwillinge Jannis und Noah Roth mit Vater Patrik geht eindeutig an die Söhne. Die beiden 16-jährigen Jannis und Noah wurden Zweite und Dritte, der Papa in 24:40 Minuten mit 35 Sekunden Rückstand auf Jannis (22:19) Sechster. „Seit sie 14 sind, habe ich keine Chance mehr“, sagt der 47-Jährige.

Und die Hinterweidenthaler laufbegeisterte Familie Foland hat sämtliche Laufstrecken abgedeckt: Ehemann Marco lief die Zehn-Kilometer-Distanz, Ehefrau Lisa die fünf Kilometer, Sohn Mats finishte den Schülerlauf und der Jüngste, Luke Foland, sammelte Lauferfahrung beim Bambinilauf. „Wir haben keine Anreise und unterstützen auch noch den TVH“, sagte Lisa Foland zum läuferischen Familienausflug.

Ergebnisse Hexepäddllauf

10,9-Kilometer-Hauptlauf (85), Männer (59): 1. Lars Holder (TuS Schleiden) 48:01, 2. Jens Becker (TV Lemberg) 48:13, 3. Marko Martin (Eiscafé Winter Hääschde) 48:29, 4. Eduard Mankowski (Laufteam Pirmasens) 49:54, 5. Philipp Ullrich ( TV Bad Bergzabern) 50:26, 6. Jan Schmitt (TV Bad Bergzabern) 51:11, 7. Christoph Eisenbeiß (LC Donnersberg) 51:28, 8. Timo Burkhart (FC Erlenbach) 52:28, 9. Dirk Eichberger (FC Erlenbach) 54:02, 10. Sascha Luckow (Laufteam Himmelspforte Erfweiler) 54:25. – Frauen (26): 1. Milena Vogel (TuS Schleiden) 53:09, 2. Sarah Schmitt (TV Maikammer) 57:54, 3. Pia Winkelblech (TSV Kandel) 1:00:13 Stunden, 4. Paula Franz (TV Lemberg) 1:01:43, 5. Samira Bärmann (Laufteam Pirmasens) 1:02:29, 6. Anne Frank (LT Rheinhessen-Pfalz) 1:02:41, 7. Eva Packheiser (FC Erlenbach) 1:02:48, 8. Angelina Giffhorn (TV Hinterweidenthal) 1:04:13, 9. Nicole Schwan (TV Lemberg) 1:05:40, 10. Caterine Bayer-Klier (TSV Kandel) 1:09:04.

Fünf-Kilometer-Kurztrail (50), Männer (37): 1. Markus Ertel (TV Bad Bergzabern) 20:57, 2. Jannis Roth 22:19, Noah Roth (beide TSV Kandel) 23:49, 4. Jan Niclas Schuck (FC Erlenbach) 24:05, 5. Waldemar Eisnach (FC Erlenbach) 24:17, 6. Patrik Roth (TSV Kandel) 24:40, 7. Rainer Scheidt (Team Beginner Trails) 24:52, 8. Johannes Luckow (Laufteam Himmelspforte Erfweiler) 26:28, 9. Jakob Rapp 26:56, 10. Marc Wenner (beide TSV Kandel) 27:05. – Frauen (13): 1. Leonie Rödig (M Seibel Garten- und Baumpflege) 29:47, 2. Amelie Hahn (SV Spirkelbach) 30:35, 3. Christin Krumnauer 31:02, 4. Vanessa Dietenbeck (beide TV Bad Bergzabern) 33:06, 5. Lina Meier (TV Dahn) 34:14, 6. Bettina Welter (TV Hinterweidenthal) 34:41, 7. Anni Wagner (Landau Running Company) 35:25, 8. Lisa Foland (TV Hinterweidenthal) 35:33, 9. Luisa Loreth 35:37, 10. Bettina Mayer-Kirchner (TV Bad Bergzabern) 36:24.

Zwei-Kilometer-Schülerlauf (24), Jungen (11): 1. Adrian Papert (TV Lemberg) 8:34, 2. Max Schumacher (TV Wilgartswiesen) 9:05, 3. Luis Kuntz (SV Hinterweidenthal) 9:07, 5. Lennox Wittauer (TV Wilgartswiesen) 9:11. – Mädchen (13): 1. Emmelie Krumpholz (TV Wilgartswiesen) 9:08, 2. Carlotta Soller (TSV Kandel) 9:14, 3. Joy Lia-Marie Hohndorf (ASV Lug-Schwanheim) 10:02, 4. Luisa Welter (TV Hauenstein) 10:05, 5. Fiona Schantz (TVH) 10:07.