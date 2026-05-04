Pirmasenser Kneipen, Plätze und Shuttlebusse waren in der Nacht zum 1. Mai rappelvoll. So viele Feiernde wie in diesem Jahr waren bei der Hexentour noch nie unterwegs.

Zum siebten Mal stand vergangene Woche die Pirmasenser Hexentour an. An 19 Locations wurde bei Live-Musik ausgelassen gefeiert. „Wir haben mehr Karten abgesetzt als im vergangenen Jahr“, sagt Organisator Jürgen „Chick“ Kölsch. Hinter der bescheidenen Aussage versteckt sich ein Rekordwert: Über 4000 Besucher zogen feiernd durch die Stadt. 2025 waren es noch rund 3500 – die bisherige Bestmarke.

„Die Hexentour ist inzwischen zu einem Spektakel geworden“, weiß der Veranstalter und erinnert sich an ganz andere Zahlen zu Beginn: „Am Anfang waren das 1800 Leute.“

Bedingungen müssen passen

Dass bei der diesjährigen Tour ein Rekord geknackt wird, sei nicht geplant gewesen, sagt Kölsch. „Man kann sich nicht jedes Mal so eine Hürde setzen. Bei der Hexentour sind wir bei jeder Besucherzahl über 3000 zufrieden“, ergänzt er.

Um so viele Menschen überhaupt in die Stadt zu bringen, müssen alle Rahmenbedingungen passen, ist Kölsch überzeugt: „Allein in die Kneipen würden so viele Leute gar nicht reinpassen, da ist es wichtig, dass auch öffentliche Plätze bespielt werden. Das Wetter muss natürlich auch mitspielen – das hat dieses Jahr funktioniert.“

Bevor die nächste Hexentour im April 2027 über die Bühne geht, wartet auf Kölsch und sein Team die Kneipenkultour am 2. Oktober. „Das wird wieder etwas gemütlicher und musikalischer und spielt sich mehr drinnen ab. Wir hoffen, dass auch da wieder über 2000 Leute kommen“, so Kölsch.