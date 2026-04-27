Live-Musik, DJs und ein XXL-Hexenfeuer: Am Donnerstag zeigt Pirmasens mal wieder, was es drauf hat. 19 Kneipen, Bars und Clubs nehmen an der beliebten Hexentour teil.

Jürgen „Chick“ Kölsch ist auch für die siebte Auflage der „Bärmesenser Hexentour“ verantwortlich, die Veranstaltung ist unter seiner Federführung und mit der Hilfe von zahlreichen Ehrenamtlichen über die Jahre stetig gewachsen. „Ich denke, mit 19 teilnehmenden Locations haben wir in diesem Jahr das Maximum erreicht. Mit dem Bistro Noire in der Friedhofstraße und dem Café Unico haben wir auch diesmal wieder Neuzugänge, während andere nicht mehr mitmachen. Ich bin gespannt auf den Abend und hoffe, dass das Wetter passt, denn damit steht und fällt das Ganze“, sagt Kölsch. Zusammen mit ein paar FKP-Spielern will er sich am 30. April den Abend über verschiedene Locations im ganzen Stadtgebiet anschauen. „Ich hoffe, dass wir es 2026 schaffen, den Rekord von 3.500 verkauften Tickets im letzten Jahr zu brechen“, sagt Kölsch.

Jürgen »Chick« Kölsch Foto: Martin Seebald

Auf gute Laune und zahlreiche Besucher bei der Hexentour hofft Gunnar Henges von den Musikfreunden Pirmasens. Im Z1-Livemusik-Club in der Landauer Straße wird die saarländische Band „Reflexx“ spielen und sowohl musikalisch als auch optisch das Lebensgefühl der 1980er Jahre wieder aufleben lassen. „Die Band ist noch relativ neu, aber richtig gut. In unseren Club passen etwa 200 Leute – ich denke, es wird richtig voll werden. Bei der Hexentour sind sieben Leute von unserem Verein im Einsatz. Draußen werden wir Hotdogs anbieten. Das Ganze bauen wir am 30. April ab dem Vormittag auf, dann findet auch der Soundcheck statt“, so Henges.

Gunnar Henges Foto: Martin Seebald

Dass unbeschwertes Feiern und Politik sich nicht ausschließen müssen, zeigt das Beispiel des CDU-Bundesabgeordneten Florian Bilic: Er nimmt erstmals an der Pirmasenser Hexentour teil und weiht zeitgleich sein neues Wahlkreisbüro in der Teichstraße ein. Die Fensterscheiben am Büro seien kürzlich frisch bedruckt worden, das Büro so gut wie fertig eingerichtet. „Zusammen mit der CDU Pirmasens richte ich einen Pfälzer Abend aus. Der Pirmasenser Musiker Harald Andre spielt in der Einfahrt vor meinem Büro Pfälzer Lieder, dazu gibt es Weinschorle im traditionellen Dubbeglas an der Bar“, erklärt Bilic. Fünf Sorten Rebensaft, darunter Riesling und Chardonnay, sind es, die Bilic bei Sams Weingalerie in der Höfelsgasse geordert hat – der lokale Bezug sei ihm wichtig, betont er. Den Erlös des Abends will Bilic an das Pirmasenser Tierheim spenden. „Wenn es gut läuft, werde ich auch bei der nächsten Hexentour wieder mitmachen. Ich finde, die Veranstaltung hat sich sehr gut entwickelt“, sagt Bilic.

Florian Bilic Foto: Martin Seebald

Auch am Café Unico in der Schlossstraße wird bei der Hexentour im Außenbereich gefeiert. Ab 20 Uhr steht DJ Elias hinter dem Mischpult. „Wir bauen eine Hebebühne und einen Bierwagen auf unserer Terrasse auf. Das ist schon stressig, weil wir über Tag normalen Cafébetrieb haben und erst später mit den Arbeiten für den Abend beginnen können. Wenn die Veranstaltung um Mitternacht vorüber ist, wird alles wieder abgebaut und die normale Café-Bestuhlung wieder aufgebaut. Dazu gehören sieben riesengroße Sonnenschirme“, erklärt Unico-Inhaber Erhan Ilan.

Erhan Ilan Foto: Martin Seebald

Rita de las Mercedes Figueredo Veliz von der Bodega Estación in der Bahnhofstraße freut sich bei der Hexentour wiederum auf Musik von Michael Bixler. „Er wird bekannte Coversongs spielen, dazu bieten wir neben Getränken eine kleine Karte mit Tapas an. Im Restaurant und draußen auf der Terrasse bauen wir Stehtische auf“, kündigt die Betreiberin an. Festivalerprobt sei sie bereits – etwa durch die Open-Air Konzertreihe „Sommerintermezzo“, die im vergangenen Jahr auf dem Joseph-Krekeler-Platz stattfand. „Mein Team und ich sind für den Ansturm gerüstet. Für mich ist diese Veranstaltung etwas Besonderes. Ich bin froh, dass ich mit dabei bin“, sagt die kubanische Unternehmerin.

Rita de las Mercedes Figueredo Veliz Foto: Martin Seebald

Bei Matze Schneller im Irish Pub gibt sich am Abend des 30. April die Zweibrücker Band „Lucky Random“ die Ehre. Hier darf sich das Publikum auf eine Mischung aus Rock und Country sowie verschiedene Lieder von Creedence Clearwater Revival freuen. „Die Band war schon öfter bei uns im Pub und hat richtig für Stimmung gesorgt. Für die Hexentour werden wir die Bestuhlung in unserer Location komplett ausräumen und Stehtische aufstellen. Dann passen viel mehr Leute rein“, so Schneller. Darum, dass pubtypische Getränke wie Guinness oder Kilkenny leer werden, sorgt sich der Kneipier nicht. „Verdursten wird bei uns definitiv niemand – darum kümmern sich an dem Abend sechs unserer Mitarbeiter“, sagt Schneller. Gerade bei Events wie der Hexentour sei der Altersdurchschnitt im Irish Pub „gut gemischt“ – laut Schneller finden dann sowohl ganz junge als auch ältere Semester den Weg zu ihm in die Landauer Straße.