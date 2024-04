Die 5. Ausgabe der beliebten „Bärmesenser Hexentour“ findet traditionell in der Hexennacht am 30. April statt. ab 20 Uhr geht’s in 17 Pirmasenser Kneipen rund.

In bewährter Manier gibt es Kneipen, in denen Livemusik geboten wird und Locations, die Musik aus der Konserve bevorzugen. Dort werden regionale DJs auflegen. Als dritter Tour-Eckpfeiler gibt es vier sogenannte Aktionspunkte, die über die gesamte Tour verteilt sind. Eröffnet wird die Hexentour vom Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick und Veranstalter Jürgen Kölsch im Irish Pub. Singer-Songwriter Alex Breidt unterhält dort die Besucher mit Gitarre und Loop-Maschine. Am Matrix (ehemals Quasimodo) wird ab 20 Uhr das Lagerfeuer brennen, und eine halbe Stunde später spielt Wolfgang Matheis zur Lagerfeueridylle Classic-Rock-Evergreens. Ab Mitternacht fliegen drinnen im Club mit DJ Schorleschorsch und DJ El1as die Fetzen zur großen Aftershowparty.

Die Coverband Super Sonix wird im Z1 ihr Publikum mit auf eine Zeitreise durch Pop und Rock der 70er bis 90er Jahre nehmen. Eddis Kellerei präsentiert mit den einheimischen Musikern Manuel Bastian & Jan Luca Ernst ein absolutes Schmankerl-Duo, das feinsten Classic Rock zelebriert. Im Bitburger findet eine Kult-Schlagerparty mit Heimi Musik statt. Der mit seinem Keyboard bewaffnete René Heimberger spielt jede Menge Songs zum Mitgrölen und Schunkeln. Dieselbe Klientel bedient der Dauweschlag am Exe, hier lassen die Palomas ebenfalls den deutschen Schlager aufleben. Von der Haltestelle des Dynamikums ist es nicht weit in die relativ neue Location Feiersaal. Hier heizt, quasi als Nachfolger der legendären Rockkneipe Schwemme, für die Hard’n’Heavy-Fans die Zweibrücker AC/DC-Tribute-Band Sin City den Rock-Fans mächtig ein. Ganz in der Nähe ist der Bierbrunnen beheimatet. Dort bietet das Trio Wire & Wood mit Gitarren, Cajon und Gesang halbakustische Musik, neu inszeniert und arrangiert.

Framas Stadion: Musik und Parkplatz

Kuchems Brauhaus bietet neben der Livemusik von In Music!, einer regionalen All-Star-Truppe um Moritz Kris Zitterbart, zur Stärkung der langen Hexentour auch Essen und hausgemachtes Bier an. DJs legen in den folgenden Lokalitäten auf, Country-Fans kommen im Foyer des Framas Stadions auf ihre Kosten. In der dort platzierten Desperado Western Bar erklingt bis in die frühen Morgenstunden Country und Folk. Leuten, die mit dem Auto anreisen, bietet der große Stadionparkplatz eine gute Abstellgelegenheit. Einen Steinwurf weiter residiert das Lager 14, wo es Techno auf die Ohren gibt und ab Mitternacht die zweite große Aftershowparty steigt. Im Level Up sind Fans der Genres Hip-Hop und R&B gut aufgehoben. An der Parkbrauerei vorbei, macht der Shuttlebus Halt am Il Toro und der Pizzeria Al Dente. DJ Flo legt in der Sisha Bar auf, während im Next Level am Banana-Building DJ Padde zugange ist. Hits aus den 90ern und leckere Cocktails serviert die Caramba Tex Mex Bar. Im Mythos agiert DJ Tezroc. Dort werden auch nach Mitternacht noch Drinks und Gegrilltes angeboten.

Die erwähnten Aktionspunkte sind über die komplette Tour verteilt. Am Caramba findet traditionell der Limbo-Dance-Wettbewerb mit den Cheerleadern des TV Pirmasens und Uwe Hauser statt. Die Teilnehmer können einen Mokko-Shot (Kurzen) gewinnen. Den nächsten Shot gibt’s in der Desperado Western Bar, und beim Bull-Riding kann man sich austoben. Sascha Beetz steht mit seiner Jägermeister Bar am Haltepunkt Walhalla Kino bereit, wo der Tourgänger das Glücksrad drehen kann.

Vier Shuttle-Busse

„Das beim Glücksrad eingenommene Geld wird an die Pirmasenser Tafel gehen“, so Veranstalter Kölsch. „Ich hoffe alle Gäste werden ausgelassen und friedlich zusammen feiern. Wir haben die Taktung der Shuttle-Busse verbessert, das war bei der letzten Tour ein kleines Manko. Mittlerweile sind allein bei pfalzshow.de tausend Karten verkauft, so das ich auf 2500 bis 3000 Besucher hoffe“, führte Kölsch weiter aus. Vier Busse der Stadtwerke werden fahren. Zwei mobile DJ-Teams sind permanent unterwegs und besuchen abwechselnd die Busse, um für Stimmung zu sorgen.

Info

Einlassbänder sind in allen beteiligten Kneipen und bei der Geschäftsstelle des FK Pirmasens im Vorverkauf erhältlich. Online-Tickets via pfalzshow.de. Mehr steht auf den Seiten pshexentour.de.