Ein kurzes Teilstück des Premiumwanderweges Hexenklamm muss vorübergehend umgelegt werden. Das teilen die Stadt Pirmasens und das Forstamt Westrich mit. Betroffen ist das Teilstück zwischen Sportplatz Gersbach in Richtung Westen auf direktem Weg zur Hexenklamm und der zweiten Kreuzung. Grund dafür, ist das Absterben zahlreicher Eschen in diesem Gebiet, verursacht durch die langen Trockenperioden und dem damit einhergehenden Schädlingsbefall. Viele der Bäume seien bereits umgestürzt, einige hingen quer in den Ästen.

Um die Wanderer keiner Gefahr auszusetzen, haben sich die Stadt Pirmasens als Wegebetreiber und das Forstamt Westrich dazu entschlossen, den Wanderweg vorübergehend umzulegen. „Das Ziel ist es sobald die ursprüngliche Strecke gesichert ist, die Wanderer wieder über den attraktiven schmalen Pfad des Premiumweges schicken zu können“, sagt der zuständige Dezernent Denis Clauer.