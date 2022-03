Die Fastenzeit ist auch die Zeit des großen Reinemachens.

Ich hasse putzen. Oder genauer gesagt: Ich hasse es, dass alles, was ich putze, wieder dreckig wird. Und zwar sofort. Das läuft in etwa so ab: Ich putze das Bad und beim nächsten Spaziergang wälzt sich der Dackel in irgendetwas Stinkigem und landet umgehend in der frisch gewienerten Badewanne. Ist der Dackel wieder sauber, schüttelt er sich empört auf dem Badteppich und der frisch gesaugte Boden ist mit Dackelfell überzogen. Oder ich putze die Küche und irgendwer, zugegebenermaßen auch mal ich, verschüttet Kaffee. Oder Kaba. Oder erst das eine und dann das andere. Kurz: Der Dreck gewinnt einfach immer.

Trotzdem komme ich am Frühjahrsputz nicht vorbei. Der muss einfach sein. Und gehört relativ typisch zur Fastenzeit. Nicht nur körperlich und seelisch soll alles auf Vordermann gebracht werde, auch in der Wohnung ist das große Reinemachen angesagt.

Alles auch eine Frage der Motivation

Ein großer Punkt ist das Entrümpeln. Und ehrlich: Irgendwie sammelt sich ja doch immer ganz schön viel an. So auch über diesen Winter. Nach und nach arbeite ich mich durch unsere Schränke und trage an Kleidern und Spielsachen zusammen, was ich guten Gewissens spenden, verschenken oder an die Kinder von Freunden weitergeben kann. Was kaputt ist, wird entsorgt.

Das alles kostet Zeit und Motivation. Aber es lohnt sich. Die Wohnung wird leichter und heller. Klar, das kann auch am veränderten Wetter liegen, aber ein bisschen auch an meinen Bemühungen. Gerade die Dinge, die keinen festen Platz haben und gern mal wochenlang rumliegen, werden jetzt zusammengesammelt, und wir suchen einen dauerhaften Aufbewahrungsort für sie. Richtig gründlich werde ich beim Küchenschrank, der hat es mal wieder nötig. Ausräumen, durchsehen, putzen, einräumen. Hat sogar ein bisschen was meditatives. Außerdem sieht es danach so schön ordentlich aus. Zumindest für fünf Minuten. Dann krümeln die ersten Haferflocken herum und das Mehl will offenbar auch nicht dauerhaft in seiner Box bleiben.

Staub – der ewige Feind

Ansonsten versuche ich, auch mal da zu putzen, wo ich sonst eher nicht so hinkomme. Im Lauf der Jahre habe ich mir eine Putzroutine angewöhnt, von der ich ganz selten abweiche. Leider hält sich der Staub nicht an diese Route, sondern verteilt sich fröhlich da, wo er will. So wie auf der Tapete. „Also öfter als einmal im Jahr mach ich das hier aber nicht“, denke ich leicht genervt und wische unsere Tapeten eine nach der andern ab. Sie danken es mir mit einem frischen Glanz. Wenn er doch einfach bleiben könnte…

Zur Autorin

Julia Luttenberger lebt in Rodalben. Sie arbeitet als RHEINPFALZ-Redakteurin in Kaiserslautern.