Wie die Deutsche Bahn mitgeteilt hat, stellt sie heute Nachmittag den Zugbetrieb zwischen Kaiserslautern und Pirmasens ein. Als Grund gibt das staatliche Unternehmen erneut krankheitsbedingten Personalmangel bei den Fahrdienstleitern an. Ob sowohl das örtliche bediente Stellwerk im Bahnhof Schopp als auch gleichzeitig der Bedienplatz für die Strecken rund um Pirmasens im zuständigen elektronischen Stellwerk am Standort Neustadt betroffen ist, führt die DB nicht aus. Das teilte der Zweckverband öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd mit. Die letzten Züge sollen Pirmasens und Kaiserslautern gegen 15.30 Uhr verlassen. Der Spätzug von Kaiserslautern nach Pirmasens mit Abfahrt um 23 Uhr soll wieder verkehren, ebenso die ersten Züge am 22. Februar.