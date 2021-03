Der Prozessauftakt gegen drei Südwestpfälzer, die im Juli 2019 zwei Männer aus Somalia und Äthiopien durch die Pirmasenser Fußgängerzone gehetzt und misshandelt haben sollen, ist geplatzt. Die drei Angeklagten erschienen am Donnerstagmorgen nicht vor Gericht – mit fadenscheinigen Begründungen. Richter Alexander Kolb ordnete an, die Angeklagten zum nächsten Termin am 16. März polizeilich vorführen zu lassen.