Innerhalb des Projekts Herzdrigger gibt es am Mittwoch, 27. Mai, in Höheinöd einen Infoabend zum Thema „Pflege daheim“.

„Es läuft“, freut sich Pfarrerin Hannah Wirth über die Resonanz, die das Projekt erfährt. In den Gemeinden Thaleischweiler-Fröschen, Höhfröschen und Höheinöd, die zum Pfarramt Thaleischweiler gehören, wird es umgesetzt. Es hätten sich bereits Ehrenamtliche gefunden, die bereit seien, sich für Mitmenschen, die ihre Hilfe benötigen, zu engagieren. Die notwendigen Formalitäten, die mit einem solchen Projekt verbunden sind, würden gerade abgearbeitet. Dazu gehöre zum Beispiel die Planung eines Erste-Hilfe-Kurses für alle, die sich beteiligen wollen.

Am Mittwoch, 27. Mai, laden die Organisatoren des Herzdrigger-Projekts zu einem Informationsabend nach Höheinöd ins Haus des Bürgers ein Beginn ist um 17 Uhr. Petra Kumschlies vom Pflegestützpunkt Südwestpfalz 2 will Betroffene und Angehörige über das Thema Pflege daheim informieren. Da es in Thaleischweiler-Fröschen keinen Pflegestützpunkt gibt, „ist das eine tolle Chance, sich umfassend über dieses Thema, das eng mit dem Herzdrigger-Projekt verbunden ist, zu informieren und Fragen zu stellen“, sagt Pfarrerin Hannah Wirth.

Bürgerbus fährt zur Veranstaltung

Um möglichst vielen Menschen aus Thaleischweiler-Fröschen und Höhfröschen die Teilnahme zu ermöglichen, hat die Verbandsgemeinde Unterstützung signalisiert bei diesem für sie wichtigen Thema. Der Bürgerbus rollt zwar offiziell erst ab 2. Juni durch die Verbandsgemeinde, aber die beiden Fahrzeuge sind bereits geliefert. Der Bürgerbus kann dafür genutzt werden, um nach Höheinöd und wieder nach Hause zu kommen. Die Fahrtkoordination übernimmt in diesem Fall das Pfarramt. „Wichtig ist, sich so schnell wie möglich telefonisch für die Fahrt anzumelden“, sagt Wirth. Möglich ist das unter der Telefonnummer 06334 1248.