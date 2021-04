Wegen Corona ist die Herschberger Kita Vogelnest bis einschließlich Mittwoch, 28. April, geschlossen. Zwar sei nur ein einziges Kind positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden, doch laut Bürgermeister Andreas Schneider ist der Kindergarten so klein, dass eine strikte Trennung der beiden Gruppen nicht möglich ist. Damit gelten alle weiteren Kinder und die Erzieher als Kontaktpersonen des Infizierten. „Wir wollten auf Nummer sicher gehen“, damit sich das Virus nicht doch noch durch die Kita ziehen kann, erklärte Schneider auf Nachfrage. Deshalb habe die Gemeinde in Absprache mit dem Gesundheitsamt die zeitweilige Schließung beschlossen.

Am Montag meldete das Gesundheitsamt nur einen weiteren Corona-Fall im Dahner Felsenland. Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis (Inzidenz knapp 87), Pirmasens (199) und Zweibrücken (108) weiterhin als Risikogebiete ein. Drei Zweibrücker Fälle vom Wochenende wurden inzwischen der Zuständigkeit anderer Gesundheitsämter zugewiesen und laufen nicht mehr in die Statistik der Südwestpfalz ein.

Die britische Mutation des Virus haben Labormitarbeiter in den vergangenen Tagen bei 61 Fällen aus dem Landkreis, 45 aus Pirmasens und zehn aus Zweibrücken festgestellt. Damit wurde die britische Variante in der Südwestpfalz insgesamt in 403 Fällen entdeckt, neunmal war es die südafrikanische Variante. Die Mutationen machen laut Gesundheitsamt derzeit etwas über die Hälfte der Fälle aus.