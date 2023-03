Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gegen Bayern München hat Kristin Hauck schon mal gespielt, am Sonntag (16 Uhr, Stadion Kieselhumes) trifft die Hermersbergerin im DFB-Pokal der Frauen auf das Bundesligateam der TSG Hoffenheim. Die Studentin ist Stammkraft beim Regionalligisten 1. FC Saarbrücken, der sich den Wiederaufstieg in die Zweite Bundesliga als Saisonziel gesteckt hat. Peter Brandstetter sprach mit der 23-Jährigen, die nach dem Bachelor in Internationaler BWL nun den Master im Internationalen Management machen will.

Frau Hauck, Sie waren im vergangenen Jahr studienbedingt für neun Monate in den USA. Haben Sie dort auch Fußball gespielt?

Nein, nicht offiziell, nur rein hobbymäßig.