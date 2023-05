Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das war zumindest in der Höhe schon etwas überraschend: Obwohl vier gesperrte Stammkräfte und auch der schulisch verhinderte Christoph Metzger fehlten, hat der SV Hermersberg am Mittwochabend sein Nachholspiel beim SV Steinwenden mit 5:1 (1:0) gewonnen und damit wieder Tür und Tor für eine weitere Saison in der Fußball-Verbandsliga geöffnet.

„So viel hatte ich mir nicht ausgerechnet. Die Personalsituation war schwierig, aber das hat uns zusammengeschweißt“, sagte Hermersbergs Innenverteidiger Marius Dausmann,