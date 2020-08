Parteiintern wurde sein Name schon öfter genannt, aber jetzt ist die Katze ganz offiziell aus dem Sack: Dirk Palm (46) will für die CDU bei der nächsten Bundestagswahl kandidieren. Er will dann auf Anita Schäfer folgen, die angekündigt hat, sich nach über 20 Jahren aus dem Parlament zu verabschieden. Dirk Palm stammt aus Hermersberg. Dort fungiert er seit drei Wahlperioden als Beigeordneter. Außerdem sitzt er im Kreistag. Zeitweise war er dort sogar Fraktionsvorsitzender. Zur RHEINPFALZ sagte er nun: „Ja, ich interessiere mich für die Nachfolge von Anita Schäfer.“ Seine kommunalpolitischen Erfahrungen hätten in ihm den Wunsch reifen lassen, ein Bundestagsmandat anzustreben. Diesen Schritt hat der Elektroingenieur jedoch bislang nicht mit den dafür zuständigen Parteigremien besprochen. Es sei seine „eigene Idee“ gewesen, berichtet der Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Hermersberg. Neben Palm gibt es bereits zwei weitere CDUler, die sich für das Mandat in Berlin interessieren. Florian Bilic (Pirmasens) und Patrick Berberich (Bann). Bilic soll demnächst von der Pirmasenser CDU nominiert werden. Hinter Berberich steht der CDU-Kreisverband Kaiserslautern-Land. Zum Wahlkreis gehören neben Pirmasens und Zweibrücken noch der Landkreis Südwestpfalz sowie Teile des Landkreises Kaiserslautern. Die CDU-Gruppierungen aus diesen vier Regionen wählen auf einer Wahlkreiskonferenz einen gemeinsamen Kandidaten, der für sie 2021 ins Rennen gehen soll. Wann diese Entscheidung fallen wird, steht noch nicht fest.