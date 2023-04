Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Projekt Hermann-Jakob-Haus ist auf der Zielgeraden. Vier der elf Wohnungen sind schon vermietet, obwohl es im Innern noch stark nach Baustelle aussieht. Die Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss sind bereits komplett belegt. Ende des Jahres ist Einzugstermin.

Das Interesse an den Wohnungen in zentraler Lage am Robert-Schelp-Platz ist groß. Nicole Legrum-Nikolaus, die zusammen mit ihrem Mann Markus Nikolaus das Projekt auf den Weg brachte, hat gut zu tun mit Führungen