Im Frühling wird das Gerüst am Hermann-Jakob-Haus weichen und die ersten Mieter einziehen. Der in der Baubranche allgegenwärtige Materialmangel hat auch das Projekt von Markus und Nicole Nikolaus verzögert. Die Wohnungen an der Ecke Dankelsbachstraße/Höfelsgasse hingegen sind gut gefragt. Nur noch vier in den oberen Etagen sind verfügbar.

Das Hermann-Jakob-Haus am Robert-Schelp-Platz wurde von dem Investorenpaar komplett entkernt. Nur die architektonisch markante Treppe blieb erhalten. Alles andere wurde neu und die Hülle