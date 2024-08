Eva Hesse (80), die Enkelin von Hermann Hesse, liest am Sonntag, 15. September, 11 Uhr, im Pirmasenser Carolinensaal.

Hermann Hesse zählt zu den bedeutendsten deutschsprachigen Autoren. Seine Enkelin, Eva Hesse wird aus „Sinclairs Notizbuch“ lesen, eigene Lyrik präsentieren und aus ihrem ereignisreichen Leben und über die Beziehung zu ihrem Großvater plaudern.

Als Hesse 1962 in Montagnola im schweizerischen Tessin starb, war Eva 19 Jahre alt. Im Herbst 1943 wurde sie in ein Künstlermilieu hineingeboren, wo Zeichnen und Malen, Papier, Farben und Pinsel zum Alltag gehörten. Sie begann als Dekorationsvolontärin, lernte in einem Architekturbüro das saubere Zeichnen, um dann an der Kunstgewerbeschule Zürich in diversen Techniken und Fächern unterrichtet zu werden. Sie machte eine Ausbildung zur Cutterin und war einige Jahre beim Schweizer Fernsehen. Dann begann sie Batik zu lernen, später zu aquarellieren. Eva Hesse hat zwei Söhne, lebte in Israel und Griechenland und war viel auf Reisen, vor allem in Asien. Heute lebst sie in der Toskana, in einer herb-lieblichen Landschaft, die ihr die Seele weitet, Inspiration bietet und sie das Malen mit dem Schreiben teilen lässt. Unter dem Pseudonym Emil Sinclair veröffentlichte Hermann Hesse ab 1917 einige seiner scharfzüngigen, von der Regierung als kompromittierend gewerteten Appelle, Aufsätze und Erzählungen gegen den Krieg – ein heute leider wieder sehr aktuelles Thema. Hesse war eng mit dem aus Pirmasens stammenden Dada-Mitbegründer Hugo Ball befreundet. Hugo Balls faszinierende Hesse-Biografie erschien 1927 zu dessen 50. Geburtstag und ist bis heute weder überholt noch übertroffen.

Info

Karten gibt es bei der Stadtbücherei Pirmasens, verbindliche Reservierungen werden auch telefonisch unter 06331 842359 oder per E-Mail an stadtbuecherei@pirmasens.de entgegen genommen. Ausklang bei Sekt und Gesprächen.