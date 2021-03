Ab sofort wird am ersten Oktobersonntag in Bottenbach ein Herbstmarkt abgehalten. Sollte das – wie in diesem Jahr – auf den Tag der deutschen Einheit fallen, wird der Markt zwei Wochen nach vorne verlegt.

Das wäre dann der dritte Septembersonntag. Dem Plan stimmte der Gemeinderat geschlossen zu. Der Herbstmarkt soll als Ergänzung zu Kerwe und Weihnachtsmarkt als dritter Marktsonntag in Bottenbach festgeschrieben werden. Auf dem Markt, so Bürgermeister Klaus Weber, sollen regionale Produkte der Saison angeboten werden, etwa frische Milchprodukte von den Bauern vor Ort. Zudem kam die Idee auf, frischen Apfelsaft aus waschechten Bottenbacher Äpfeln direkt auf dem Markt zu pressen und zu verkaufen.