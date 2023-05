Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Ich will nichts mehr klauen“, beteuerte ein 60-jähriger Angeklagter am Mittwoch vor dem Amtsgericht Pirmasens. Er wisse nicht, warum es passiert ist. „Ich habe die Schnauze voll. Jetzt ist es wirklich bei mir angekommen“, sagte er sehr emotional.

Im Mai hatte der 60-Jährige, der ursprünglich aus der Eifel stammt, in einem Pirmasenser Baumarkt einen Schraubenzieher für knapp acht Euro und in einem Einkaufsmarkt in der Wiesenstraße