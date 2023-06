Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schon mehrmals gastierte die Kleine Oper Bad Homburg in Pirmasens. Die Aufführungen des Ensembles haben viel mit Pädagogik zu tun: Die Gruppe will Kindern klassische Musik und den Stimmklang von Opernsängern nahebringen. Mithilfe der Figur Till Eulenspiegel wurde am Sonntag noch eine weitere pädagogische Komponente integriert.

Das Programm der Kleinen Oper Bad Homburg soll unter anderem dazu beitragen, dass die Hemmschwelle für Opernbesuche sinkt, wenn die Kinder mal erwachsen sind. In die aktuelle Produktion „Till