Hengsberg hält am Gelben Sack fest. Dies war das Ergebnis der Abstimmung des Ortsbeirates in seiner Sitzung am Dienstag Abend. Bürgermeister Michael Maas (links) erläuterte zuvor, dass die Stadt neue Möglichkeiten habe, „ein Stück weit mehr Vorgaben zu machen an den Systembetreiber, wie wir uns die Sammlung der Leichtverpackungen vorstellen“. Die gelben Säcke gehören nicht zu den originären Aufgaben der Stadt, so Maas, sondern laufe über die Dualen Systeme. Die Stadt müsse sich bis zum 31. Dezember dieses Jahres mit dem Betreiber über ein Entsorgungssytem in den Vororten verständigen: entweder Gelber Sack oder Gelbe Tonne. Maas stellte die Vor- und Nachteile beider Verfahren vor, bevor es zur Abstimmung kam. Einstimmig fiel das Votum des Gremiums für die Beibehaltung der gelben Säcke, allerdings mit dem Zusatz, dass die Säcke künftig 22 Millimeter dick sein sollen, statt der bisherigen 15 mm. Die Empfehlung nimmt der Bürgermeister mit in die Stadtratssitzung am 14. Dezember.