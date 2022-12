Die provisorische Brücke über den Blümelbach, unweit des Dynamikum Rad- und Wanderweges, ist nach Aufforderung durch die Verwaltung wieder entfernt worden. Darüber informierte der Hengsberger Ortsvorsteher Walter Kossin den Ortsbeirat am Dienstagabend.

Von Peter Thiessen

Im Juni war die provisorische Brücke von der Gemarkung Hengsberg über den renaturierten Bach in ein Grundstück auf Gersbacher Gemarkung erstmals erstellt worden. Die Verwaltung forderte den Grundstückseigentümer auf, das Provisorium zu entfernen, was dann auch geschah. Im September wurde der Übergang zu dem Grundstück, das offensichtlich als Pferdeweide diente, erneut gebaut. Diesmal in einer stabileren Ausführung, mit Gerüstteilen und Holzplanken. Nach dem Abriss würden sich jetzt lediglich noch der Futterunterstand, einige Plastikstände und Holzpaletten auf dem Grundstück befinden. Kossin: „Die Verwaltung wird die Angelegenheit weiterhin beobachten.“

Das Wanderwegekonzept befinde sich mehr oder weniger in der Endphase, informierte Kossin. Ortsbeiratsmitglied Michael Hoffmann ergänzte, dass ein neuer Entwurf von der Stadt vorliege, den Kossin und Hoffmann um eine „Wunschliste“ von zehn Punkten ergänzt wissen wollen. „Diese Vorschläge sind gut durchdacht und sinnvoll und wir hoffen, dass sie umgesetzt werden“, so Hoffmann. Zugleich fragte er an, wer die neuen Markierungen anbringe und wer sich um den Erhalt der neuen Wege kümmere.

Obstbaum-Kataster auf der Webseite der Stadt

Zur Aktion Gelbes Band der Stadt – die Öffentlichkeit darf von Bäumen, die ein gelbes Band haben, Obst ernten – hat Ortsbeiratsmitglied Hoffmann Anregungen gegeben, die von der Verwaltung aufgenommen und und bereits umgesetzt seien. Auf der Homepage der Stadt findet sich eine Aufstellung , welche Bäume wo zu finden sind: Alphabetisch nach Sorten sortiert und nach Reifezeit der Früchte. Auch die Lagerzeiten des Obstes sind aufgeführt. Außerdem werde darüber nachgedacht, an die Bäume kleine Markierungs-Schildchen zu heften oder Pfostenschildchen hinzustellen, mit den wichtigsten Informationen über die Obstsorten. Wie dies umgesetzt werden solle, sei allerdings noch nicht klar.

Im Auftrag eines Bürgers fragte Hoffmann an, ob es möglich sei, den Verbindungsweg zwischen der Straße Im Keltenwoog und dem Wendehammer im Lehmweg zu befestigen, damit im Notfall eine zweite Zufahrt zu den Häusern im Lehmweg bestehe, der eine Sackgasse ist.