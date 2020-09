Von Peter Thiessen

Die Fahrbahnerneuerung in der Fehrbacher Straße hat begonnen. Darüber informierte der Hengsberger Ortsvorsteher Walter Kossin den Ortsbeirat in der Sitzung am Dienstag. In einem ersten Schritt setzen Arbeiter der Firma Karl Otto derzeit Wasseranschlüsse in die Straße und den Bürgersteig. Im zweiten Schritt werde der Flickenteppich zwischen der Gaststätte Waldesruh bis in Höhe des Anwesens Schneider saniert.