Trotz der drei Niederlagen in den vergangenen vier Partien führt die Keglergilde Heltersberg weiterhin die Tabelle der DCU-Frauen-Bundesliga an. Am Sonntag, 13 Uhr, geht es auf den Bergbad-Bahnen gegen den nach Minuspunkten gleichauf liegenden Post SV Ludwigshafen, bei dem am 20. November der letzte Sieg gelang.

Wollen die Holzländerinnen im Titelrennen bleiben, dann dürfen sie sich kaum noch einen Ausrutscher erlauben. Hinter dem punktgleichen Trio KG Heltersberg, KSG Florstadt und DKC Meckesheim (je 10:6)