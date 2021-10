Vor zwei Jahren begegneten sich die Keglergilde Heltersberg und der SVS Griesheim in der Relegation zur DCU-Frauen-Bundesliga. Die Holzländerinnen setzten sich durch, die Hessinnen holten den Aufstieg in die Eliteklasse der Deutschen Classic-Kegler-Union ein Jahr später nach. Die vergangene Saison wurde wegen der Corona-Krise früh abgebrochen. Nun treffen die beiden Vereine am Sonntag um 12 Uhr in Griesheim wieder aufeinander.

Der SVS startete mit 4:2 Punkten, verlor dann unglücklich mit einem Kegel Differenz beim KSC Mörfelden. „Wir sind seit fünf Jahren in 42 Spielen unbesiegt. Wir warten auf die Mannschaft, die uns auf unserer Bahnanlage schlägt“, verdeutlicht SVS-Sportwartin Annemarie Hermann die Heimstärke ihres Teams.

Heltersbergerinnen hoffen auf positiven Schub im dritten Auswärtsspiel

Mit der Hoffnung auf einen positiven Schub durch die Leistung beim Heimsieg gegen Hockenheim fahren die Heltersbergerinnen zu ihrem dritten Auswärtsspiel. „Fehlen wird weiterhin Jennifer Hensel. Es wird das gleiche Team wie in der Vorwoche auflaufen, dazu kommt die wieder einsatzfähige Lara Gries“, informiert Heltersbergs Sportwartin Jennifer Rösel und fügt hinzu: „Es wäre schon toll, wenn Ute Bachmann nach ihrem Superergebnis am vergangenen Sonntag uns weiterhin Freude bereiten könnte. Sie kegelt erst seit etwa drei Jahren und hat eine gute Entwicklung hinter sich.“