Einen Draht in den Bundestag hat die Gemeinde Heltersberg: Dorothee Martin (SPD), in Heltersberg aufgewachsen, ist seit Mittwoch Mitglied des Deutschen Bundestags. Die 42-Jährige rückt für Johannes Kahrs nach, der nach seiner Nicht-Nominierung zum Wehrbeauftragten sein Mandat niedergelegt hatte. Martin wuchs in der Holzlandgemeinde auf und zog 1997 nach dem Abitur am Leibniz-Gymnasium in Pirmasens zum Politikstudium nach Hamburg. Seither lebt sie in der Hansestadt. 2011 wurde Martin, die seit 1998 SPD-Mitglied ist, als Abgeordnete in die Hamburger Bürgerschaft gewählt, gehörte dieser bis zum Wechsel nach Berlin an. In Berlin vertritt sie ihren Hamburger Wahlkreis.