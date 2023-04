Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es gibt im ganzen Kreis keinen Fußballer, der im Verhältnis zu seinen geschossenen Toren über solch eine geringe Anzahl an Trainingseinheiten verfügt wie Dominik Reitz von der SG Heltersberg/Geiselberg. Der Stürmer in Diensten des Meisters in der B-Klasse, Gruppe B, schoss sich mit 31 Treffern an die Spitze der Torjägerliste vor dem Rodalber Manuel Kölsch.

Reitz hat einen guten Grund für das Fehlen bei vielen Trainingsabenden: Es liegt an seinem Beruf. Reitz ist nämlich im Fernverkehr für die in Kleinsteinhausen ansässige