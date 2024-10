Überraschung in der Landeshauptstadt: Der TuS Heltersberg hat in der Frauenfußball-Verbandsliga ein 1:1 (1:1) beim noch ungeschlagenen FSV Mainz 05 II erreicht.

Die Elf aus dem Holzland hatte in dieser Partie zwei Heldinnen: Lena Hensel und Christina Zipp. Torhüterin Hensel hielt „überragend“, wie Trainer Ralf Assel lobte. Mittelfeldspielerin Zipp erzielte in der 31. Spielminute ein sensationelles Tor. „Ein 60-Meter-Solo bis in den gegnerischen Strafraum, wo sie dann der Torhüterin noch durch die Beine schießt“, geriet Assel ins Schwärmen und fügte schmunzelnd hinzu: „Es war unsere einzige Offensivaktion im gesamten Spiel. Wir hatten also eine 100-prozentige Chancenverwertung.“

„Einziger Sturmlauf“

Zwei Minuten zuvor war Mainz durch einen herrlichen Schuss von Daria Capraro in Führung gegangen. Die Dominanz der Nullfünferinnen nahm nach dem Seitenwechsel noch zu. „Es wurde ein einziger Sturmlauf von Mainz 05, aber wir haben alles wegverteidigt. Es war eine fantastische kämpferische Leistung“, sagte Assel. Sein Team feierte den Coup am Sonntagabend noch im Heltersberger Sportheim.

Ob der TuS am Freitag im Verbandspokal antritt, ist laut Assel noch offen. Der Gegner wird erst am Mittwoch ermittelt.