Neue Situation bei der Keglergilde Heltersberg: Erstmals seit Mitte Oktober kann der Spitzenreiter der DCU-Frauen-Bundesliga mal wieder in stärkster Besetzung antreten. So stehen die Chancen gut, im drittletzten Saisonspiel am Sonntag ab 13 Uhr beim SKC Monsheim zu bestehen.

Monsheim riss in den vergangenen fünf Spielen keine Bäume aus. Nur ein Pünktchen im Heimspiel gegen Unterlenningen – das war die Ausbeute bei überschaubaren Ergebnissen.

„Es sind alle heiß. Wir wollen uns alle für die unglückliche Hinspielniederlage revanchieren. Die Bahnen sollten uns liegen“, gibt sich Heltersbergs Sportwart und Trainer Joachim Hensel kämpferisch. Da für das DKBC-Team von Monsheim zeitgleich in Gerolsheim ein Prestigeduell ansteht, sollte der Gegner personell kaum aus den Vollen schöpfen können.

Tanja Schmitt, die Sportwartin der Rheinhessinnen, gibt sich dennoch zuversichtlich: „Wir wollen das Bestmögliche probieren und geben alles. Heltersberg wird bestrebt sein, sich für die Heimniederlage zu revanchieren.“

An der Spitze kann sich was ändern. Gewinnt Heltersberg und verliert Florstadt in Miesau, hätte die KG nach Minuspunkten einen Zwei-Punkte-Puffer zu den beiden Verfolgern. Für noch größere Spannung wäre gesorgt, denn das Hensel-Team bestreitet seine beiden letzten Saisonspiele gegen diese Teams.