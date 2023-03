Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach zwei Auswärtsniederlagen zum Saisonstart in der DCU-Frauen-Bundesliga war am Sonntag für die KG Heltersberg beim ersten Heimspiel der DSKC Eppelheim ein Gegner nach Maß, um sich vom Tabellenende zu lösen. Die in allen Belangen überlegenen Holzländerinnen gewannen gegen die Kurpfälzerinnen mit 2801:2552.

„Nach den zwei Niederlagen war das Balsam auf unsere Seele. Obwohl sich der Gegner erschreckend schwach präsentierte, bin ich stolz auf unser Ergebnis, das man erst mal auf