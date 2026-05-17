Ab Montag kann im Bergbad Heltersberg wieder geschwommen werden. Die Besucher erwarten einige Neuerungen, die Eintrittspreise sind stabil geblieben.

Die Aussichten sind gut. Pünktlich zum Start in die neue Freibadsaison im Bergbad Heltersberg am Montag, 18. Mai, prophezeien die Wetterexperten täglich steigende Temperaturen.

Bevor die Becken im Bergbad Heltersberg mit Wasser für die neue Badesaison gefüllt werden konnten, war nach dem Winter Großreinemachen angesagt: Hier im Sportbecken. Foto: Becker/oho

„Wir würden uns natürlich über einen tollen Sommer freuen“, sagen Felix Leidecker (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, die das Bad betreibt und Vito Gallo, der auch in diesem Jahr die Gastronomie im Bergbad übernimmt. Er geht mit seinem selbst gemachten Eis in seine dritte Saison: „Nach wie vor ein Alleinstellungsmerkmal in einem Freibad“, so Leidecker. Schwimmbad-Pommes, Kaffee, Getränke werden auch nicht fehlen.

Bevor das Spaßbecken mit Wasser gefüllt wurde, wurde gründlich geputzt. Foto: Becker/oho

Das sind die neuen Pläne

Dazu ist Neues geplant: Vito Gallo wird dauerhaft ein Zelt stellen, dieses mit Biergarnituren bestücken. Stehtische kommen dazu. Bei schönem Wetter wird das Zelt vornehmlich am Wochenende geöffnet werden. Es gibt Bier vom Fass und kulinarisch ein bisschen Abwechslung. Mal Gyros, mal Thüringer Bratwurst – „das ist so meine Idee“, sagt Gallo.

Auch im tiefsten Teil des Sportbeckens wurden die Überreste des Winters beseitigt. Foto: Becker/oho

Im vergangenen Jahr wurde eine große Party zum 55. Geburtstag des Bergbades gefeiert. Ein Riesenerfolg, „aber finanziell leider nicht in jedem Jahr leistbar“, sagt Leidecker. Ein paar Ideen werden allerdings in die neue Saison mitgenommen. So ist Ende Juni, am letzten Schultag, eine Schools-out-Party im Bergbad geplant. „Als besonderer Start für die Schüler in die Ferien“, sagt Leidecker.

After-Work-Party im Bad

Auch das ein oder andere Event mit verlängerten Öffnungszeiten ist geplant. „Eine Art After-Work-Party im Bad“, sagt Leidecker. Im Hallenbad hatte es zum Beispiel ein abendliches Lichterschwimmen gegeben. Möglich sei das auch, weil die Zusammenarbeit zwischen Verbandsgemeinde und Gastronom, „wirklich sehr gut ist, wir über alles miteinander reden“, unterstreichen Leidecker und Gallo. Abhängig sei die Planung letztlich natürlich vom Wetter.

Das Wetter hat in der Woche vor der Freibadöffnung für reichlich Nass von oben gesorgt. Gut für die Liegewiesen, die sich zum Saisonstart in schönem Grün präsentieren. Personell ist die Verbandsgemeinde in dieser Saison – nach zuletzt etwas schwierigeren Jahren – gut aufgestellt. Vier Schwimmmeister kümmern sich darum, dass die Technik läuft, die Badegäste sicher schwimmen können. In den vergangenen Wochen hat das Team um Marco Becker die Edelstahlbecken vorbereitet.

Neue Filteranlage für das Baby-Becken

Beheiztes Sportbecken mit Sprunganlage, Fun-Becken mit Rutsche und Baby-Becken mit wasserspeiendem Krokodil sind ab Montag wieder in Betrieb. Im Baby-Becken wurde die Filteranlage erneuert. Sukzessive investieren, den Spagat zwischen notwendigen Investitionen und bezahlbaren Eintrittspreisen hinbekommen, „das ist jedes Jahr die Herausforderung“, sagt Leidecker. Trotz steigender Kosten, „ist es uns gelungen die Preise stabil zu halten“, erklärt er.

Es sei ihm persönlich, und da weiß er sich auch mit der Mehrheit im Rat im Einklang, „dass alle Jugendlichen, aber nicht nur die, die Möglichkeit haben, gemeinsam mit Freunden einen unbeschwerten Sommer zu verbringen“. Dienstags und donnerstags lässt sich das fahrtechnisch auch mit dem kostenlosen Bürgerbus-Angebot der Verbandsgemeinde kombinieren. „Die Fahrten können gebucht werden“, sagt Leidecker. So habe jeder Bürger der Verbandsgemeinde die Möglichkeit, ins Bergbad zu kommen.

Alles vor Saisonbeginn geprüft

Der Umkleidebereich wurde vor Saisonstart überprüft, Schlösser sind geölt. Es stehen Spinde zur Verfügung, die sich mittels mitzubringendem Schloss verschließen lassen. Kein Luxus, „aber alles funktional“, sagt Leidecker.

Die Verbandsgemeinde unterhält nicht nur das beheizte Bergbad, das Besucher aus der gesamten Region zwischen Pirmasens, Kaiserslautern und Zweibrücken zu schätzen wissen, sondern auch das Hallenbad in Waldfischbach-Burgalben. Das ist seit Anfang Mai geschlossen. Die Schließzeit wird genutzt, um ein neues Hydraulikaggregat einzubauen. 27.539,20 Euro soll es kosten, Ersatzteile für die vorhandene Technik gibt es nicht mehr. Die Firma Wolf und Bierkamp aus Ronnenberg wird das Aggregat einbauen, mit 14 Wochen Lieferzeit muss gerechnet werden.

Die Erneuerung der Schwimmbadtechnik im Hallenbad dürfte absehbar ein Thema werden: Die Verbandsgemeinde hat im Rahmen des Sonderprogrammes des Bundes für Sportstätten einen Antrag gestellt. Rund eine Million Euro für die zu sanierende Schwimmbadtechnik und einen mobilen Schwimmbadlifter, der im Hallen- und Freibad genutzt werden könnte, um die Barrierefreiheit zu verbessern, wurden beantragt.

Info

Das Bergbad in Heltersberg ist ab Montag, 18. Mai, täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Letzter Einlass: 19 Uhr. Der Einzeleintritt kostet vier Euro (Erwachsene) beziehungsweise drei Euro (Jugendliche). Es gibt vergünstigte Mehrfacheintritte oder Saisonkarten. Jugendliche zahlen für die Saisonkarte 50 Euro, Erwachsene 80 Euro. Dazu gibt es eine Familienkarte, bei der das erste Elternteil 70 Euro zahlt, das weitere Elternteil 15 Euro und jedes weitere Familienmitglied sechs Euro.