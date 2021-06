Diese Woche soll es endlich so weit sein: Das frühere Pförtnerhaus der Helmitin-Werke wird abgerissen. In drei Wochen soll die Holzhütte aufgebaut werden, in der künftig die Küche des Biergartens von Reiner Bär zu finden ist. Der Investor und Betreiber hofft, im August zu eröffnen. Eigentlich wollte der als Schausteller bekannte Unternehmer schon im Mai öffnen. In den Bauantragsunterlagen fehlte jedoch immer wieder das ein oder andere Detail. In der vergangenen Woche nun kam die ersehnte Baugenehmigung, und jetzt kann Bär mit seinem Team in den Endspurt für den Biergarten gehen. Der Toilettentrakt steht bereits und wurde aufwendig als Holzhütte verkleidet. Die Toiletten sind in Containern unter dem Holz. Die Bestuhlung in rustikalem Ambiente sei auch schon da, und kleine Holzhütten für schlechtes Wetter stehen ebenfalls auf dem Gelände neben dem früheren Pförtnerhaus. Nur die Küche fehlt. Das Holzhaus wird ein Fertiggebäude, wie es auf großen Jahrmärkten üblich ist. Die Installation werde schnell gehen, hofft Bär, der den Biergarten zunächst zusammen mit seiner Lebensgefährtin betreiben will. Der im Winzler Viertel lebende Reiner Bär ist mit seinem Waffelbär auf Jahrmärkten und Volksfesten in ganz Deutschland unterwegs. Die Idee für den Biergarten in der Zweibrücker Straße kam ihm während der Corona-Krise.