Das jährlich stattfindende National Eisteddfod in Wales ist eines der größten Kulturfestivals in Europa, bei dem die Musik, Kunst, Kultur und Sprache von Wales gefeiert wird.

Helgard Krause wurde eingeladen, im Rahmen dieses Festivals dem Gorsedd of the Bards, einem Zirkel aus Dichtern, Schriftstellern, Musikern, Künstlern und Ehrenmitgliedern, die einen bedeutenden Beitrag für Wales, die walisische Sprache und die walisische Kultur geleistet haben, beizutreten. Und so nahm die geborene Pirmasenserin am Freitag, 5. August, ihren Platz im Gorsedd in einer besonderen Zeremonie ein.

In ihrer Dankesrede sagte Krause: „Ich fühle mich privilegiert und tief bewegt, diese Ehre zu erhalten und mich in einen illustren Kreis von Schriftstellern und anderen Kreativen einzureihen, die so viel zur walisischen Sprache und Kultur beigetragen haben. Es ist mir eine Freude, eine Plattform zu erhalten, um die Verlagsbranche in Wales weiter zu fördern und die Bedeutung von Büchern und Lesen im Allgemeinen hervorzuheben.“ Mit der Anerkennung durch den Gorsedd wird Krauses Engagement für die walisische Sprache und Kultur sowie ihr bedeutender Beitrag zur Kunst in Wales gewürdigt.