Nur noch am heutigen Donnerstag und dem kommenden Sonntag ist die Ausstellung „Winterreise“ von Helga Persel im Dahner Kunstverein zu sehen. Mit Graphitstift und Fotoapparat hat sich die Mainzer Künstlerin auf eine Reise mit Liedern von Franz Schubert und Texten von Heinrich Heine begeben.

Die Zeit ist ein Grundthema von Helga Persel und mit der Zeit hat auch die in Dahn im Alten Rathaus zu sehende Serie zu tun. In teils großformatigen Arbeiten präsentiert die Künstlerin Zyklen, die sich für Dahn hauptsächlich mit den Liedern Schuberts und Texten Heines beschäftigen. Das für den Frühling untypische Thema einer Winterreise wird in der Ausstellung ergänzt durch Serien wie „Kindheitsmuster“, in denen sich die Mainzerin auf Figuren Heinrich Hoffmans wie den fliegenden Robert oder Paula bezieht. Eine weitere für Dahn geschaffene Serie trägt den Titel Schattensommer. Hier wurde das Papier dicht mit Graphitflächen gefüllt und mit dem Wechsel von freien und gefüllten Flächen gespielt.

Helga Persel stammt aus Mainz, wo sie auch Bildende Kunst und Kunstgeschichte in den 1980er Jahren studierte. Seit 1984 präsentiert die Künstlerin ihre Arbeiten in Ausstellungen, die zumeist in Rheinland-Pfalz zu sehen waren.

Die Ausstellung im Alten Rathaus in Dahn ist nur noch am heutigen Donnerstag und kommenden Sonntag von 15 bis 18 Uhr zu sehen.