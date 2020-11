Der Feuerwehr wurde am Dienstag gegen 12.45 Uhr ein Brand in einer Gaststätte in Winzeln gemeldet. In einem Zimmer im ersten Obergeschoß war eine Stichflamme aus einem elektrischen Heizlüfter geschlagen. Ein Bewohner warf sofort eine nasse Decke über den Heizlüfter und schaltete den Strom ab, so dass die Feuerwehr den Lüfter nur noch ins Freie transportieren musste. Als Ursache wurde ein technischer Defekt festgestellt, so die Polizei. In dem betroffenen Badezimmer blieb Ruß an der Decke und den Fließen zurück. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort.