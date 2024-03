Rückschlag für den SC Hauenstein im Aufstiegskampf der Fußball-Landesliga: Der Tabellendritte verlor am Mittwochabend sein Nachholspiel gegen den nun punktgleichen TuS Hackenheim mit 0:3 (0:2).

Die Gäste, die bereits zwei Partien mehr absolviert haben, lauerten vor 200 Zuschauern gegen feldüberlegene, aber in der ersten Hälfte ohne Torchance bleibende Hauensteiner auf Konter – mit Erfolg. Lukas Röder schloss in Minute sieben einen schnellen Gegenangriff zum 0:1 ab. Henrik Sperling erhöhte nach einer Ecke auf 0:2 (38.).

In der zweiten Hälfte schnürte der Sportclub den TuS in dessen Hälfte ein, doch mehr als ein Schuss von Niklas Kupper an den Innenpfosten (55.) und ein Abseitstor von Mounir Rabahi (60.) sprang nicht heraus. Der SCH kassierte noch ein weiteres Kontertor: 0:3 durch Oliver Gans (84.).