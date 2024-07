Happige Strafen hat das Pirmasenser Schöffengericht gegen vier Männer türkischer Abstammung verhängt, zweimal mit, zweimal ohne Bewährung. Sie sollen den Freund der Schwester von zwei der Angeklagten zusammengeschlagen haben, weil der eine heimliche Liebesbeziehung mit ihr hat.

In der Nacht auf den 11. Juni 2023 wurde ein 25-Jähriger aus dem arabischen Kulturkreis in der Landauer Straße brutal zusammengeschlagen. Er ist immer noch krankgeschrieben. Auch nach zwei Verhandlungstagen bleiben Unklarheiten: Wer hat was warum gemacht? Wer hat wann wen wohin bestellt? Es gibt verschiedene Versionen.

Sehr seltsam fand Thomas Stumpf, Verteidiger des 24-Jährigen, dass der spätere Geschädigte an der Shisha-Bar erscheint, sein Auto quer auf der Straße anhält und zwei mit Eisenkette und Messer bewaffnete junge Männer dabeihat. „Das war eine gezielte Aktion“, war sich Stumpf sicher. Sein Mandant habe den 25-Jährigen geschlagen. Aber man dürfe sich vorher verteidigen, sagte er. Es habe wechselseitige Schläge gegeben.

Aber dass vier Leute auf den im Auto Sitzenden eingeschlagen hätten, gehe technisch nicht. Zudem habe der Geschädigte selbst angegeben, er habe nie auf dem Boden gelegen. Sein Mandant habe nur eine einfache Körperverletzung begangen, sagte Stumpf. Er plädierte auf eine Bewährungsstrafe von acht Monaten für den 24-Jährigen. Die Verteidiger der drei anderen Angeklagten plädierten auf Freispruch für ihre Mandanten.

Staatsanwaltschaft plädiert für Bewährung

Oberstaatsanwältin Kristina Goldmann ging hingegen von Mittäterschaft aller vier Angeklagten aus. Sie sieht in dem 36-Jährigen das Familienoberhaupt, den man zum Klären anruft, als man feststellt, dass die 21-Jährige, seine Cousine, eine heimliche Beziehung hat. Auch für die Oberstaatsanwältin war es kein Zufall, dass der Geschädigte vor der Shisha-Bar aufkreuzte.

Warum hat der Mann mit der Kette und einer beeindruckenden Statur dem Geschädigten nicht geholfen, fragte sie. Weil ihm gesagt wurde: „Das ist eine Familienangelegenheit. Halt dich raus.“ „Die Motivlage geht überhaupt nicht“, betonte Goldmann. „Jeder hat das freie Recht, die Person zu lieben und mit ihr zusammen zu sein, mit der er möchte“, belehrte die Oberstaatsanwältin. Sie habe lange überlegt, ob sie noch Bewährungsstrafen beantragen solle. Das tat sie dann aber doch für alle vier Angeklagten – zwischen einem und zwei Jahren jeweils auf Bewährung. Das Gericht ging über diese Anträge aber noch hinaus.

Alle vier Männer verurteilt, zwei müssen ins Gefängnis

Das Schöffengericht verurteilte alle vier Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung, die beiden älteren außerdem wegen Nötigung. Der jüngste, der 22-jährige Freund eines der Angeklagten, erhielt eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Als Auflage muss er 2000 Euro an den Pakt für Pirmasens zahlen. Ihn sah das Gericht eher als Mitläufer an. Er sei zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Er habe sich geschickt auf Erinnerungslücken durch Schock bezogen, so das Gericht. Ein 24-jähriger Bruder der Schwester erhielt zwei Jahre auf Bewährung und muss 500 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten. Er hatte als einziger zugegeben, den Geschädigten geschlagen zu haben.

Die beiden ältesten, der 28-jährige Bruder und der 36-jährige Cousin der genannten Schwester, bekamen je zwei Jahre und drei Monate Gefängnis. Diese konnten nach dem Gesetz nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. Der Richter bezeichnete sie als Rädelsführer. Der 28-Jährige habe das Ganze losgetreten, als die Beziehung der 21-Jährigen in ihrem Handy entdeckt wurde. Es sei nicht anzunehmen, dass der Geschädigte auf dem Nachhauseweg war, gestand er zu. Die Situation sei eskaliert. Aber das rechtfertige nicht, was passiert sei. Und dann schicke man noch den Jüngsten im Krankenwagen mit, damit der Verletzte „nichts Falsches“ erzähle. Am nächsten Tag habe man dann zu viert noch ein „klärendes Gespräch“ vor dem Krankenhaus geführt, damit die Polizei herausgehalten werden solle.

Der Richter warnte die Angeklagten, sie sollten ruhig bleiben und keine Zeugen angehen oder beeinflussen, sonst kämen sie in Untersuchungshaft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.