Filmaufnahmen von anderen Personen zu machen – zumal in intimen Situationen – kann viel Ärger – auch mit der Justiz – einbringen. Für einen jungen Pirmasenser wurde es teuer.

Im Januar 2024 filmte ein damals 21-jähriger Mann mit seinem Smartphone heimlich vier Personen beim gemeinsamen Geschlechtsverkehr in einer Wohnung in Pirmasens. Die drei Videos, die diese Personen teilweise entkleidet zeigten, schickte er wenige Tage später an einen der darauf Abgebildeten. Die Wohnungsinhaberin erstattete Strafanzeige bei der Polizei. Gegen einen Strafbefehl des Amtsgerichts wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen legte der 21-Jährige Einspruch ein. So kam es zur Strafverhandlung vor Gericht.

Der Verteidiger des inzwischen 23 Jahre alten Angeklagten regte an, das Verfahren einzustellen – der Mann sei geständig. Der Angeklagte versicherte, dass die besagten Videos inzwischen gelöscht seien. Zu seinen persönlichen Verhältnissen gab er an, dass er arbeite und weder Drogen noch Alkohol konsumiere. Warum und wozu er die Aufnahmen gemacht hat, sagte er nicht.

Mit Einverständnis der Staatsanwaltschaft stellte die Richterin das Strafverfahren vorläufig ein. Die Anzeigeerstatterin war nicht zur Verhandlung erschienen, so dass das Gericht davon ausging, dass sie kein Interesse an einer Bestrafung des Mannes habe. Wenn der 23-Jährige 1200 Euro an den Pfälzischen Verein für soziale Rechtspflege bezahlt hat, wird das Verfahren endgültig eingestellt. Im Bundeszentralregister würde diese Sache dann nicht eingetragen werden.