Das Militär spielte in der Geschichte von Pirmasens von Anfang an eine tragende Rolle. Den Grenadieren des Landgrafen folgten bayerische Infanteristen und in der Nazi-Zeit das Maschinengewehrbataillon 10, dessen 1005 Mann von der Wittelsbachschule 1939 mit dem Angriff auf Liederschiedt in den Krieg zogen. 500 kamen wieder zurück.

Zwei Heidelberger haben sich der Geschichte des Maschinengewehrbataillons 10 (MGB10) angenommen und mit dem Buch „Gesichter des Krieges“ viele Feldpostbriefe und Fotos ausgewertet. Der Rechtsanwalt