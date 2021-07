Unter dem Titel „Kaaf dehääm“ startet am Donnerstag, 15. Juli, eine Neuauflage der Stempelkarten-Aktion im Rahmen der Kampagne „Heimat shoppen“. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, beteiligen sich mehr als 30 Einzelhändler und Gastronomen an dem Gewinnspiel.

Wie in den Vorjahren, erhalten die teilnehmenden Einzelhändler und Gastronomen Stempelkarten mit acht Feldern, die den Kunden bei jedem Einkauf abgestempelt werden. Ist die Karte komplett, können die Kunden diese bei den teilnehmenden Geschäften und Restaurants abgeben oder per Post an das Stadtmarketing senden, um so an den Verlosungen teilzunehmen. Für dieses Jahr sind laut Stadtverwaltung zwei Verlosungen vorgesehen, am 30. September und am 15. Dezember. Zu gewinnen gibt es je einen von fünf „KeepLocal“-Stadtgutscheinen im Wert von 50 Euro oder einen von drei Sachpreisen im Wert von 20 Euro. Der Einsendeschluss für die erste Verlosung ist der 25. September, für die zweite Verlosung der 10. Dezember.