Der Verein Pirmasens Stadtmarketing kann fünf neue Partner für ihre Stempelkarten-Aktion vermelden. Ab sofort sind Sams Weingalerie, Ernesto Fashion Wear, Iglo Bistro Café, Davici & Co. sowie das City Reisebüro Teil der Initiative. Bei der ersten von drei Verlosungen im laufenden Jahr wurden kürzlich neun Gewinner gezogen.

Mehr als 70 Einsendungen sind in der Lostrommel gelandet. Erich Weiss und Heiner Wölfling von Pirmasens Marketing fungierten im Büro des City-Management als Glücksboten.

Laut einer Mitteilung der Stadt beteiligen sich 27 Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister an dem Instrument zur Kundenbindung, das im Rahmen der Kampagne „Heimat shoppen“ eingeführt worden war. „Es lohnt sich, Pirmasenser Unternehmen zu unterstützen, denn nur gemeinsam kann es gelingen, die Vielfalt vor Ort zu erhalten und gegen den globalen Onlinehandel zu bestehen“, betont Stadtmarketing-Chef Rolf Schlicher.

Abstempeln bei teilnehmenden Betrieben

Die Karten verfügen über acht Felder, die den Kunden bei jedem Einkauf in den teilnehmenden Betrieben abgestempelt werden. Ist das handliche Kärtchen komplett, können die Kunden dieses vor Ort abgeben oder per Post ans Stadtmarketing einsenden. Wie die Verantwortlichen des Stadtmarketings informieren, können auch angefangene Stempelkarten aus dem Vorjahr weiter genutzt werden. Die teilnehmenden Unternehmen sind anhand des im Schaufenster aufgehängten Plakates zu erkennen. Eine Übersicht, die laufend aktualisiert wird, gibt es im Internet unter www.pirmasens.de/heimatshoppen.

Für das laufende Jahr sind noch zwei Verlosungen vorgesehen: Einsendeschluss ist am 19. August und 2. Dezember. Zu gewinnen gibt es jeweils einen von drei „KeepLocal“-Stadtgutscheinen im Wert von zehn, 20 und 50 Euro.

Da die Aktion ohne Unterbrechung läuft, können sich jederzeit neue Unternehmen beteiligen. Interessierte Firmen werden vom Stadtmarketing gebeten sich zu melden: Entweder per Mail an michelleweishar@pirmasens.de oder per Telefon an 06331/239431

Teilnehmende Geschäfte

PicksRaus, Pirmasenser Zeitung, Möbel Zimmermann, Otto Roller e.K, Meyer´s Trendstore, Sefrin& Partner Unternehmensberatung, Oui Store Pirmasens, Ilka Knüttel, PUR, CB Parfümerie, Bachmann Schlafkultur, Hörgeräte Kehrel, C.Wölfling KG, G. Griesser, Hut und Schirmgeschäft Aenne Mayer, Eiscafe Venezia, Thalia, Herrenausstatter Drumm, Tee Engel, Modehaus Niebel, Cecil & Street One, Hügels Wollkörbchen, Sam’s Weingalerie, Davici & Co., Iglo Bistro Café, Ernesto Fashion Wear, City Reisebüro