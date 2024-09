Am Wochenende laden Gewerbetreibende und das Stadtmarketing mit Unterstützung der IHK-Pfalz zum „Heimat shoppen“-Wochenende nach Pirmasens ein. Die Gäste dürfen sich auf Live-Musik, Schnäppchen und ein Rennen um den Titel „Shopping-Star 2024“ freuen. Am verkaufsoffenen Sonntag stellen zusätzlich neun Autohäuser ihre Neuheiten auf den Schloßplatz vor.

Die bundesweite Kampagne will auf den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wert des stationären Einzelhandels, der Gastronomie und Dienstleister für lebendige Innenstädte aufmerksam machen. In der Fußgängerzone gibt es an beiden Tagen handgemachte Live-Musik. Am Samstag spielt Saxophonist Ian Thomas von 11 bis 14 Uhr im Bereich der Ecksteinsau, in unmittelbarer Nähe zu den beiden Eiscafés. Am Nachmittag unterhält Gitarrist und Sänger Klaus Reiter das Publikum von 12 bis 15 Uhr auf dem unteren Schloßplatz. Unter dem Motto „Pop, Rock und Palz“ singt und spielt Patrick „Paddi“ Neumann am Sonntag von 13 bis 16 Uhr am Alten Markt. Zur gleichen Zeit musiziert Luca Mangold in der Oberen Hauptstraße und Leon König entlockt seinem „Sax“ auf dem Schloßplatz die Töne.

Beim verkaufsoffenen Sonntag laden nicht nur die Einzelhändler zum Bummeln und Shoppen ein. Von 13 bis 18 Uhr haben auch die Fabrikverkäufe der „Schuhstadt“-Marken geöffnet. Auf dem Schloßplatz kommen Liebhaber von knatternden Vespas und Automobil-Neuheiten voll auf ihre Kosten. Ab 13 Uhr nehmen vor der Kulisse des Alten Rathauses die kultigen Roller Aufstellung. Zu dem Treffen der Vespa-Freunde K’Lautern Westpfalz werden Gäste aus der gesamten Westpfalz erwartet. Neun Autohäuser werden Fahrzeuge verschiedener Hersteller präsentieren.

Bei der Verleihung „Shopping Star 2024“ sind die Passanten aufgerufen, sich an der Abstimmung zu beteiligen. Am Stand des Stadtmarketings auf dem Schloßplatz können Interessierte ihr Votum für eine der beiden Kandidatinnen direkt abgeben. Um den Titel kämpfen Lisa Kalkenbrenner (28) aus Erlenbrunn und Sina Huber-Rollwa (36) aus Thaleischweiler-Fröschen. Vor wenigen Tagen haben die beiden jungen Frauen innerhalb von vier Stunden und ausgestattet mit einem Budget von jeweils 400 Euro in ihren Pirmasenser Lieblingsgeschäften ein individuelles Outfit für einen sonnigen Herbsttag zusammengestellt. Dabei wurden die Kandidatinnen mit der Kamera begleitet. Zu verfolgen war die Aktion über Instagram. Der Clip wird am Sonntagnachmittag auch am Stand gezeigt. rhp