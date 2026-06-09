Ein 58-jähriger Mann hat in einem Einkaufsmarkt in Pirmasens eine Flasche Kräuterlikör aus dem Regal genommen, daraus getrunken und sie zurückgestellt. Sein Problem: Die Kostprobe aus dem Regal fiel auf. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Der Vorfall ereignete sich demnach am Montag, 8. Juni, gegen 15 Uhr. Der Ladendetektiv beobachtete den Mann und hielt ihn an.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten ein Taschenmesser im Rucksack des Mannes, das er während der Tat mitgeführt hatte. Nach Angaben der Polizei gab der Mann an, er habe einen Schluck genommen, um den Likör zu probieren. Der Markt erteilte ihm ein Hausverbot für drei Monate.