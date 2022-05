In Thaleischweiler-Fröschen hat die Feuerwehr am Donnerstagvormittag ein Kleinkind aus einer verschlossenen Wohnung gerettet. Die mit fünf Schlössern besonders streng gesicherte Haustür war zugefallen; draußen hörte die Mutter ihr 16 Monate altes Kind im Haus schreien. Sie konnte ihm aber nicht helfen. Sie rief die Feuerwehr, die ein Fenster einschlug und das Kind ins Freie holte. Bei diesem Einsatz verletzten sich zwei Wehrleute an Glasscherben. Das Technische Hilfswerk (THW) verschloss das Fenster mit Holzplatten. Mutter und Kind geht es nach Auskunft der Feuerwehr gut.