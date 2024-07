Wandern, lächeln, Selfie knipsen, gewinnen – nach diesem Prinzip funktioniert das neue Wandergewinnspiel der Stadt und der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land. Wer sich auf vier von zwölf Wegen fotografiert, landet im Lostopf.

Es war eine besondere Sitzung des Verbandsgemeinderates Waldfischbach-Burgalben: Zum vorerst letzten Mal wurden die Interessen der Bürger von drei Fraktionen vertreten.

Bei einem Geburtstagsbesuch in der Hauensteiner Partnerstadt Chauffailles fällt RHEINPFALZ-Mitarbeiter Willy Schächter ein besonderes Andenken in die Hände: die „Hääschdner Zwicktritsch“. Diese keramische Ehrengabe hat eine faszinierende Geschichte, die tief mit der Schuhtradition von Hauenstein verwoben ist und es sogar bis nach Jerusalem geschafft hat.

An den Schienen zwischen Stambach und Falkenbusch werden in den nächsten drei Wochen Bäume gefällt. Als Ausgleich soll der Waldrand für die Tiere interessanter werden.

Mit dem Wohnpark in der Rodalber Hauptstraße, wo die Bagger gerade die ersten Vorarbeiten für ein Bauwerk mit 30 Wohnungen geschaffen haben, kehrt Leben zurück auf ein lange ungenutzt gebliebenes Gelände in Zentrumsnähe.

Eine „allerallerallerletzte“ Chance, sich zu bewähren, räumte die Amtsrichterin einem 31-Jährigen aus Zweibrücken ein. Sollte er nochmals wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt werden, muss er eine Haftstrafe antreten.

Auch die Inhaftierten in der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken müssen mal zum Doktor. Hinter den Gefängnismauern hat Anstaltsarzt Matthias Scharberger seine Praxis.

Das Pirmasenser Kulturamt hat wieder eine Mitarbeiterin, die sich um das Programm in Festhalle und Alte Post kümmert.

Derzeit wird an der Münztreppe fleißig an dem neuen Mosaik für die Stadt gearbeitet. Kürzlich konnten Schüler des Hugo-Ball-Gymnasiums an dem Prozess teilnehmen. Die mitreißende Art der Künstlerin Tanja Lebski sorgte für mächtig Dynamik.