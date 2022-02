Am Mittwoch gegen 20 Uhr meldete die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße im Sommerfeld im Rodalber Stadtteil Neuhof, dass ihr Haus brennen würde. Als die Feuerwehr mit acht Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften zum Brandort kam, stand die hintere Haushälfte voll in Flammen. Die Löscharbeiten dauerten bis in den frühen Donnerstagmorgen. Das Haus ist unbewohnbar. Der Schaden wird auf bis zu 300.000 Euro geschätzt. Die Bewohnerin wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Laut Polizei können derzeit keine Angaben zur Brandursache gemacht werden. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.