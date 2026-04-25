„Hauptsache Lesen“, sagt Förderschullehrerin Hannah Deffland, die eine Lesewoche in der Matzenbergschule organisiert. Denn Lesekompetenz ist entscheidend für die Schüler.

Von Montag bis Donnerstag, 27. bis 30. April, geht es vor allem ums Lesen in der Förderschule L in der Winzler Straße. Drei Tage lang stellen Klassen aus der Unter-, Mittel- und Oberstufe Bücher vor, die sie zuvor ausgewählt haben – bis auf zwei Oberstufenklassen sind alle dabei. „Wir haben kein Motto in diesem Jahr, jede Klasse hat sich das Buch ihrer Wahl ausgesucht“, erklärt Deffland. Wenn dieser erste Schritt getan ist, geht es für die Klassen und ihre Lehrer an die Vorbereitung der Lesewoche: Es werden Schüler ausgesucht, die vorlesen wollen und dafür trainieren, andere Schüler gestalten Plakate oder bereiten sich darauf vor, das Buch und den Autor vorzustellen.

In der Lesewoche selbst werden die ausgewählten Bücher von den Klassen in der Turnhalle den Mitschülern und einer Jury, bestehend aus externen Juroren von Stadtbücherei, Jugendamt und anderen Organisationen, präsentiert. Nach den drei Lesetagen werden am Donnerstag bei einer Preisverleihung die besten Vorleser gekürt – im Beisein von Oberbürgermeister Markus Zwick. Durch den OB-Besuch sollen die Schüler das Gefühl bekommen, so Deffland, dass die Leseleistung einen Wert hat.

Lesekompetenz bedeutet gesellschaftliche Teilhabe

Dass die Lesewoche diesen Wettbewerbscharakter hat, ist beabsichtigt, betont die Förderschullehrerin: „Unsere Schüler brauchen den Wettbewerb. Es ist für sie ein Anreiz, wenn es um etwas geht.“ Es geht aber auch grundsätzlich um etwas bei der Lesekompetenz, diese wird von der Matzenbergschule besonders ernst genommen. „Sie bedeutet für unsere Schüler gesellschaftliche Teilhabe“, erklärt Deffland: „Lesen lernen wird immer schwieriger, daher legen wir einen Schwerpunkt darauf.“

Die Matzenbergschule ist eine Förderschule Lernen, was bedeutet: „Wir unterrichten Schüler, die langsamer lernen, die mehr Zeit und Unterstützung beim Lernen brauchen und die Lerninhalte manchmal auch vereinfachter dargestellt haben müssen“, macht Deffland den Unterschied zur Regelschule deutlich. Unterrichtet werden Schüler von der ersten bis zur zehnten Klasse, ein Hauptschulabschluss kann erreicht werden.

In jeder Klasse gibt es feste Lesezeiten

In jeder Klasse der Matzenbergschule gibt es feste Lesezeiten, am bundesweiten Vorlesetag werden Aktionen organisiert, erzählt Deffland, die fünf Wochenstunden für die Betreuung der Bibliothek verwenden „darf“: „Dass ich als Förderschullehrerin diese Zeit dafür bekomme, zeigt die Bedeutung der Lesekompetenz an unserer Schule.“ Viele Schüler hätten auf Regelschulen schlechte Erfahrungen mit dem Lesen gemacht, weil sie Probleme damit hatten. In der Matzenbergschule soll ihnen durch die Schwerpunktarbeit mit dem Lesen wieder Vertrauen darin gegeben werden.

Info

Die Matzenbergschule mit ihren 207 Schülern besteht aus dem Zweig Förderschule Lernen für Schüler mit Lernschwäche und dem Zweig „Förderschule Sprache“ für Schüler mit Sprachstörungen mit einer ersten und zweiten Klasse, die in die Wittelsbachschule ausgelagert sind. 40 Lehrkräften und drei pädagogische Fachkräfte unterrichten die Schüler der beiden Förderschulzweige.